“На сильных препаратах”: Измученная приступами Водонаева в ужасе избавилась от ребенка

Несмотря на довольно молодой возраст, в недавнем прошлом экс-звезде "Дома-2" довелось пережить два инсульта. Сильные переживания для Алены Водонаевой теперь опасны. Однако переживать все равно есть за что. Знаменитость близко к сердцу принимает события, происходящие в стране, и даже активно освещает актуальную повестку в своем телеграм-канале. Недавно на фоне всего происходящего у женщины возобновились панические атаки, которых не было с прошлого лета.
Алена Водонаева призналась своим подписчикам, что она теперь в ужасе просыпается по ночам. Измученная приступами звезда даже решилась на время избавиться от сына и отдала его отцу. Объяснила женщина это решение исключительно заботой о ребенке. По словам знаменитости, вся семья сейчас старается оградить его от лишней суеты и тревог. Водонаева не хочет, чтобы сын почувствовал ее беспокойство, поэтому и приняла такое решение.
"Я на сильных препаратах с июня 2021 года и по сей день," – призналась звезда.
По словам Алены, панические атаки после пережитых инсультов довольно опасны – об этом сообщила "ЭГ". Чтобы избежать таких рисков, после случившегося Водонаева постаралась убрать из своей жизни все, что вызывает стресс, и стала внимательно следить за своим здоровьем. Однако текущие события в стране и мире все-таки не могут не влиять на эмоциональный фон знаменитости.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что бывший муж-альфонс Алены Водонаевой опять женился.