"Отчаянно": Резко сдавшая Елизавета II озвучила предсмертную просьбу

Британская королева недавно провела телефонную беседу с внуком, принцем Гарри. Подробности разговора уже всплыли в Сети.
Как оказалось, Елизавета II обратилась к внуку с просьбой. Августейшая особа захотела увидеть правнучку.
Дочь принца Гарри и Меган Маркл, Лилибет, родилась в середине 2021 года в США. Гарри и Меган, напомним, живут в Америке. Супруги скрывают малышку от общественности. Кроме того, Гарри еще не привозил наследницу на родину. Родственники из Лондона видели девочку только по видеосвязи.
Монарх надеется познакомиться с Лилибет. Елизавета II хочет понянчить крошку. Королева полагает, что на этом свете ей осталось недолго.
"Королева на самом деле отчаянно мечтает о встрече с Лилибет", – рассказал о предсмертном желании монарха приближенный к дворцу Брайана Хоуи.
Гарри готов пойти навстречу бабушке. В ближайшее время он планирует привезти девочку к родне.
Отметим, Елизавета II сильно сдала за последнее время. В конце февраля 95-летняя королева слегла с коронавирусной инфекцией. Коварную заразу удалось победить, но вирус сильно ослабил организм августейшей особы.