"Все обслюнявила": Водонаева заглотила мошонку перед камерой

Алена Водонаева не из робкого десятка, недавно она это всем доказала, заглотив мошонку.

На канале "ТНТ" вышел второй сезон передачи "Звезды в Африке". Вновь артистам приходится справляться с тяжелыми испытаниями ради денежного приза. Одной из участниц шоу стала Алена Водонаева, которой пришлось выполнить очень непростое испытание. Так, теледиве нужно было съесть мошонку горного барана. Это задание она разделила с певцом Анатолием Цоем. Кстати, артист участвовал в первом сезоне шоу и уехал домой, отказавшись проходить именно это испытание.

"Так, кто начинает, я? Я – сильная и независимая женщина", – вздыхая, произносит Алена. Стоит отметить, что звезда быстро справилась и махом заглотила половину глазированной бараньей мошонки. Так что, по всей видимости, звезда "Дома-2" нацелена именно на победу.

Зрители шоу бурно отреагировали на поступок Водонаевой. Кто-то посмеялся, а кто-то похвалил телеведущую за силу воли и стойкость. "Ну Алена – мощь, не раздумывая начала", "Алена молодец, даже не ломалась, кремень", "То же мне, Алену мошонкой не удивишь", "Фу блин и так противно, она еще со своими волосами все обслюнявила, руки вытерла", "Это жесть, уф", "Мне не столько дурно от мошонки, сколько от волос Алены, которые лезут в рот прямо с мошонкой".