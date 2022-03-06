Изуродованная дочка Маликова впервые рассказала о личной трагедии: Страшно смотреть

Несмотря на то, что Стефания Маликова имеет возможность пользоваться услугами лучших стилистов и косметологов. Однако, как оказалось, даже она не застрахована от неудачных преображений. Недавно она поделилась историей своей личной трагедии. Так, накануне Нового года ей однажды испортили волосы.
Сейчас, к счастью, все переживания позади и Стефания может спокойно рассказывать эту историю. Однако на тот момент девушке было не до смеха, ведь праздник мог бы быть испорчен. По словам дочки певца, в парикмахерской ей покрасили волосы в серый цвет и буквально изуродовали. "Даже смотреть старые фото страшно", – заявила Маликова.
На помощь пришла Елена – мама Стефании. Проявив смекалку, она смогла смыть краску с волос наследницы. Так, отмывали их они уксусом и лимонным соком. Интересно, что родительница как будто чувствовала, что дочка попадет в беду. Поэтому накануне приобрела целую упаковку лимонов.
Стоит отметить, что неудачное окрашивание не остановило Маликову от преображений. Недавно она опять решилась покрасить волосы, однако пока что результат не показала. Видимо, все-таки весной всем хочется обновления.