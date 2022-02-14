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Шоу-бизнес
Старшую сослали в другую страну, а младшую залюбили: какими стали дочери Маликова

Старшую сослали в другую страну, а младшую залюбили: какими стали дочери Маликова

В воспитании падчерицы артист почти не участвовал, а с родной дочерью редко бывал строг – уж слишком сильно любит.
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В свое время Дмитрий Маликов покорил немало дамских сердец. Артисту не было и 20 лет, когда он стал настоящей звездой и предметом воздыхания многих девушек. Поклонницы засыпали молодого исполнителя письмами с признаниями в любви, а он выбрал в спутницы женщину на семь лет старше себя, да еще и с маленьким ребенком на руках. Сегодня у Дмитрия есть не только падчерица, но и взрослая дочка. За судьбами обоих девушек с интересом следит общественность.

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Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Дмитрий Маликов познакомился с Еленой Изаксон в 1992 году. Артисту было всего 22 года, а у его 29-летней возлюбленной уже была дочь и неудавшийся брак за плечами. Тем не менее Дмитрий сразу влюбился. Вместе с Еленой в жизни исполнителя появилась и семилетняя падчерица Оля, для которой он стал скорее другом, чем отчимом.

Отчим и падчерица быстро нашли общий язык, но Маликов, в отличие от своей избранницы, почти не занимался воспитанием девочки. Дмитрий предпочитал не вмешиваться в их личные дела и часто баловал Олю, а ее нравоучения и наказания были на Елене. Не вмешивался певец и тогда, когда супруга решила отправить дочь учиться за границу, чтобы та не успела увлечься гулянками.

Уже подростком девочка перебралась во Францию к друзьям семьи, где прожила много лет. А сейчас Ольга – не только успешная женщина, но и мама. Падчерица певца превратила свою страсть к фотографии в работу, добилась в карьере больших высот и успела завести семью. Совсем другая ситуация сложилась со Стефанией, общей дочерью Елены и Дмитрия.

Стефания появилась на свет в 2000 году. Ее старшая сестра, на тот момент уже учившаяся в другой стране, тепло приняла новость о беременности матери. А артист вовсю готовился стать отцом, ведь теперь обязанности по воспитанию ему предстояло делить с женой поровну. Но строгого родителя из певца так и не вышло. Невооруженным глазом видно, что Дмитрий души не чает в дочери. К тому же, по его признанию, за строгость в семье по-прежнему отвечает его супруга.

Уже с 12 лет Стефания начала блистать на публике вместе со знаменитым родителем. А сегодня за судьбой наследницы певца с интересом наблюдают многие поклонники его творчества. К своим 22 годам Стеша успела попробовать себя в разных профессиях. Продолжательницы музыкальной династии, вопреки всеобщим ожиданиям, из нее так и не вышло. Зато девушка сама поступила в МГИМО, набрала немаленькую аудиторию в "Инстаграм" и начала карьеру фотомодели.

В отличие от Ольги, Стефанию не отправляли учиться в другую страну. Ее будни и без того были расписаны по часам с самого детства, а прославленные родители, судя по всему, не могли представить жизнь без любимой дочери. Девушка смогла вздохнуть свободного всего несколько лет назад – в 2018 году в семье родился младший сын Марк и опека над Стефанией немного ослабла.

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Фото: Nikolay Titov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 февраля 2022, 12:41 Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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Молодая любовница Маликова показала шикарные формы

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