Тимати пригрозил плюнувшему в него Потапу: Увидимся рано или поздно

Конфликт Макса Барских и рэпера Тимати получил продолжение в Сети.

Алексей Потапенко, более известный как Потап, поддержал своего коллегу Макса Барских, который недавно нелестно высказался о России. Потап плюнул в Тимати, заявив, что им еще предстоит встретиться и он сам на этой встрече будет стоять рядом с Барских. Тимати ответил на это в своих Сторис.

"Конечно, увидимся, Потап. Рано или поздно. Как раз давно не виделись," – пригрозил музыкант украинскому коллеге.

При этом Тимати добавил, что всегда хорошо относился к Потапу и сейчас ничего не изменилось. Музыкант отметил, что представителям шоу-бизнеса лучше продолжать работать в своей сфере вместо того, чтобы обращаться в политику. В дополнение к сказанному Тимати привел в пример диджея DJ Braun, который почему-то оказался в составе украинской делегации на недавних переговорах.