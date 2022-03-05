Всплыли причины "болезненной" тяги Шаляпина к старушкам: Похожа на маму

Психолог Ирина Барбат рассказала, почему Прохора Шаляпина тянет к женщинам постарше.

Стало известно, что Прохор Шаляпин опять завел отношения с женщиной, которая сильно старше него. На этот раз его избранницей стала 77-летняя поэтесса Алла Пеняева.

Как говорит Ирина Барбат, назвать конкретную причину, не зная многих аспектов жизни Прохора, особенно в детстве, сложно. Чаще всего геронтофилия (тяга к партнерам, которые гораздо старше и у которых есть явные проявления старения) проявляется у мужчин, которые в детстве были окружены именно женщинами: мамой, бабушкой, тетями. Воспитание мальчика осуществлялось без присутствия мужчины или с очень слабой фигурой мужчины.

Мальчик просто "заворожен" этим вниманием, мудростью, всесильностью, властью. Такой сценарий в детстве может проявлять себя уже во взрослой жизни, мужчина ищет себе "мамочку", то есть тот женский образ, с которым ассоциируется внимание, любовь, безопасность, нежность. И этим объектом становится более старшая женщина. Она может быть даже внешне похожа на маму или тот женский образ из детства. Такие мужчины по своей сути инфанты. И в основе лежит необходимость быть под защитой, как с мамой.

"Другой тип мужчин — альфонсы. Как правило, это симпатичные мужчины, которые понимают, что они привлекательны. И эту свою красоту они могут продавать. Поэтому и выбор падает на более возрастных женщин, которые могут их обеспечить или дать им множество возможностей. Если по каким-то причинам эта связь обрывается, то альфонс ищет новую "жертву", – говорит психолог.

По словам эксперта, психологические отклонения все зафиксированы в "МКБ-11" и там отсутствует такой феномен. Геронтофилия не является психическим заболеванием. Это просто определенный паттерн поведения, за которым стоит определенная причина, вполне конкретная и объяснимая.