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Шоу-бизнес
Любящий старушек Шаляпин объяснил свои сексуальные предпочтения: Придется кувыркаться дальше

Любящий старушек Шаляпин объяснил свои сексуальные предпочтения: Придется кувыркаться дальше

Прохор Шаляпин рассказал, почему его так тянет к женщинам постарше.
прочитано 279 раз

Прохор Шаляпин – известный музыкант, однако публике он больше запомнился не столько талантом, сколько романами с женщинами почтенного возраста. Сам Прохор не отрицает, что любит дам постарше и не скрывает своих возлюбленных. Так, в своем "Инстаграм" он не раз показывал подписчикам, как он ухаживает за избранницами. Однако до сих пор его отношения по итогу заканчивались ничем.

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Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

С последней дамой сердца Шаляпина вообще произошла трагическая история. Не успели только возлюбленные пожениться, как Татьяна Дэвис сперва заболела коронавирусной инфекцией, а затем и вовсе умерла. До сих пор то и дело артист рассказывает поклонникам о своих переживаниях от утраты.

Недавно Шаляпин стал участником проекта "Секрет на миллион" и откровенно рассказал о своих предпочтениях. Он признался, что в его отношениях есть доля хайпа, поскольку публике больше интересно наблюдать за этим, нежели за его выступлениями. "Придется кувыркаться дальше", – заключил певец.

Напомним, что, несмотря на это, Прохор Шаляпин является талантливым и образованным человеком. Он окончил легендарное Гнесинское училище, а по вокальным способностям не уступает таким артистам, как Пугачева или Агузарова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 06:43 Источник: "Секрет на миллион" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость969202
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Какой мерзкий тип и его лилипутка не лучше
Гость 675643
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Захаренков, пора венчаться с Соседовым.
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