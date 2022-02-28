Любящий старушек Шаляпин объяснил свои сексуальные предпочтения: Придется кувыркаться дальше

Прохор Шаляпин рассказал, почему его так тянет к женщинам постарше.

Прохор Шаляпин – известный музыкант, однако публике он больше запомнился не столько талантом, сколько романами с женщинами почтенного возраста. Сам Прохор не отрицает, что любит дам постарше и не скрывает своих возлюбленных. Так, в своем "Инстаграм" он не раз показывал подписчикам, как он ухаживает за избранницами. Однако до сих пор его отношения по итогу заканчивались ничем.

С последней дамой сердца Шаляпина вообще произошла трагическая история. Не успели только возлюбленные пожениться, как Татьяна Дэвис сперва заболела коронавирусной инфекцией, а затем и вовсе умерла. До сих пор то и дело артист рассказывает поклонникам о своих переживаниях от утраты.

Недавно Шаляпин стал участником проекта "Секрет на миллион" и откровенно рассказал о своих предпочтениях. Он признался, что в его отношениях есть доля хайпа, поскольку публике больше интересно наблюдать за этим, нежели за его выступлениями. "Придется кувыркаться дальше", – заключил певец.

Напомним, что, несмотря на это, Прохор Шаляпин является талантливым и образованным человеком. Он окончил легендарное Гнесинское училище, а по вокальным способностям не уступает таким артистам, как Пугачева или Агузарова.