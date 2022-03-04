Почему мать пыталась разрушить семью Караченцова

Сын Николая Караченцова раскрыл шокирующие подробности жизни звездной семьи.

У Николая Караченцова есть единственный сын Андрей, который крайне редко общается с прессой и поклонниками. Наконец он решился открыть семейную тайну.

По словам сына Караченцова, у его отца были необычные отношения со своей матерью, балетмейстером Яниной Брунак. Она была очень авторитетным и властным человеком. Из-за плотного рабочего графика бабушка могла по полгода не приезжать домой. С сыном она виделась крайне редко. По сути Николай Караченцов все детство провел в интернате. Но будущий легендарный актер подолгу любил разговаривать с матерью по телефону. Он впитал от нее все лучшее, что она стремилась вложить в него.

Когда Караченцов вырос и создал семью, мать вдруг решила восполнить свое внимание, которое недодала ему в детстве. В итоге она стала вмешиваться в его жизнь, и даже поставила ребром вопрос: или она или его жена. Конечно, таким образом она могла легко разрушить семью.

В итоге Николай Караченцов и его мать поругались. Отношения вскоре наладились, но прежними уже никогда не были. Потом всю жизнь актер лавировал между двумя женщинами, которых любил и пытался сглаживать углы.