Ничего кроме бизнеса: Почему Меган Маркл и принц Гарри спят и видят похороны Елизаветы II

Как оказалось похорон монарха ждут принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые покинули страну и отказались от королевских обязанностей старших членов семьи два года назад. Свое решение пара объяснила тем, что готова самостоятельно себя обеспечивать и жить отдельно от семейства.
Герцог и герцогиня Сассекские обзавелись шикарным особняком и кажутся вполне себе счастливыми, но все же не теряют надежды вернуться в Великобритании, где смогли бы работать. Сделать это они считают возможным только при одном условии – когда Елизавета II уйдет из жизни, а место монарха займет ее сын Чарльз.
Как пояснил королевский биограф Том Куинн, пара уверена, что новоиспеченный король будет не против, если Меган и принц Гарри получат статус работающих на полставки членов королевской семьи. Ведь, говорит биограф, принц Чарльз в отличии от своей матери придерживается куда менее консервативных взглядов. Сам он несколько раз говорил, что намерен уменьшить число членов королевской семьи, которые находятся на обеспечении благодаря налогам.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри погрязли в долгах: в СМИ появились новости о том, что звездная пара не платит за свой дорогущий шикарный особняк, куда они поселились после отъезда из Великобритании.