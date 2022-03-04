"С чьей ложки ты жрал?!": Тимати врезал обхамившему Путина популярному певцу

В Сети разгорелся скандал после громких слов Макса Барских о "дырявой России".

На Украине продолжается военная спецоперация, инициированная Россией, чтобы защитить ДНР и ЛНР. На решение Владимира Путина многие звезды шоубизнеса отреагировали по-разному, но, кажется, самым резким в своих высказываниях оказался украинский певец Макс Барских, который очень популярен среди российских слушателей. Его слова о нашей стране вызвали гнев у рэпера Тимати.

Накануне Барских выступил с обращением на своей странице в "Инстаграме": исполнитель хита "Туманы" не согласился с позицией Владимира Путина по поводу начала военной спецоперации в Незалежной. Обиженный артист сказал, что вычеркивает нашу страну из списка мест, где он будет выступать, а в завершении своей пламенной речи грубо высказался про государство.

"В вашу дырявую Россию больше никто не захочет приезжать", — отрезал он.

Обращение Барских увидел рэпер Тимати, который, к слову, является ярым патриотом своей страны, и не смог оставить его без ответа. Разъяренный музыкант, конечно, не стал опускаться до уровня коллеги по цеху и оскорблять украинский народ. Назвав Барских "петушарой", он напомнил ему несколько важных вещей, о которых он, кажется, забыл.

"Ты не перепутал, кто здесь на самом деле "дырявый"? Ты не перепутал, с чьей ложки ты жрал все эти годы, на чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Забыл?", – цитирует обращение Тимати к обидчику России "Пятый канал".

Он добавил, что в конце концов ситуация на Украине наладится, и придет день, когда Барских придется встретиться с Тимати. И тогда, пообещал рэпер, он покажет ему, кто на самом деле "дырявый".