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Шоу-бизнес
Раздобревшая донельзя Федорова нашла способ спрятать жир: Стройнит и вытягивает

Раздобревшая донельзя Федорова нашла способ спрятать жир: Стройнит и вытягивает

Оксана Федорова много лет считалась эталоном женской красоты: ухоженная кожа, тело, прекрасные образы.
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В 2002 году она получила титул "Мисс Вселенная". Однако с тех пор прошло много времени, а тело популярной в России телеведущей потерпело изменения. Поклонники уже не раз замечали, что формы кумира округлились – на этом фоне ее даже подозревали в третьей беременности, но она эту информацию не подтвердила. Кто-то из поклонников под одной из ее публикаций в соцсетях писал, что мол она из "Мисс Вселенной 2002" превратилась в обычную русскую женщину.

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На днях ведущая посетила театр и для похода выбрала весьма несвойственный для нее образ. Оксана, привыкшая ходить в роскошных платьях и элегантных костюмах, облачилась в жакет и брюки в полоску. Стилист Лариса Тимиряева нашла этот образ очень модным, а еще – отличным вариантом для того, чтобы скрыть лишние килограммы.

"Полоска помогает выглядеть стройнее. В данном случае количество неконтрастных широких полос разбавлено узкими белыми полосками, что визуально вытягивает и стройнит, разбивая пространство", – отметила имиджмейкер.

Напомним, первые подозрения в беременности у поклонников появились в 2020 году: тогда Федорова вышла в свет в обтягивающем платье, которое, по мнению пользователей, подчеркнуло ее живот и набранные лишние килограммы.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 марта 2022, 14:25 Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник

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