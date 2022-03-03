Раздобревшая донельзя Федорова нашла способ спрятать жир: Стройнит и вытягивает

В 2002 году она получила титул "Мисс Вселенная". Однако с тех пор прошло много времени, а тело популярной в России телеведущей потерпело изменения. Поклонники уже не раз замечали, что формы кумира округлились – на этом фоне ее даже подозревали в третьей беременности, но она эту информацию не подтвердила. Кто-то из поклонников под одной из ее публикаций в соцсетях писал, что мол она из "Мисс Вселенной 2002" превратилась в обычную русскую женщину.
На днях ведущая посетила театр и для похода выбрала весьма несвойственный для нее образ. Оксана, привыкшая ходить в роскошных платьях и элегантных костюмах, облачилась в жакет и брюки в полоску. Стилист Лариса Тимиряева нашла этот образ очень модным, а еще – отличным вариантом для того, чтобы скрыть лишние килограммы.
"Полоска помогает выглядеть стройнее. В данном случае количество неконтрастных широких полос разбавлено узкими белыми полосками, что визуально вытягивает и стройнит, разбивая пространство", – отметила имиджмейкер.
Напомним, первые подозрения в беременности у поклонников появились в 2020 году: тогда Федорова вышла в свет в обтягивающем платье, которое, по мнению пользователей, подчеркнуло ее живот и набранные лишние килограммы.