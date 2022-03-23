Око за око: Униженная дерзостью мужа-принца Миддлтон спуталась с темнокожим солдатом

В Сети обсуждают новое фото герцогини Кейт Миддлтон, которая счастливо смотрит налево.

Слухи о любовных интригах старшего внука королевы Великобритании принца Уильяма ходят не первый год, однако мало кто мог подумать, что такие же слухи поползут о его супруге Кейт Миддлтон.

Герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжают королевский тур по странам Карибского бассейна, в котором подкупают людей своей простотой и открытостью. Накануне герцога сняли за горячим танцем с незнакомкой, которая раскрепостилась, несмотря на присутствие жены принца.

На днях Великобританию потрясло новое фото из тура королевской четы. На нем потенциальная королева (не исключено, что Елизавета II передаст престол внуку и его супруге) лучезарно улыбается темнокожему мужчине. Кажется, что ее лицо даже немного перекосило от бесконечной улыбки. Герцогиня просто сияет от счастья на фото, находясь в обществе своего давнего знакомого в военной форме. К слову, с этим военным герцогиня познакомилась в джунглях, где проходила курс молодого бойца в рамках обучения Подразделения британской армии Белиза.

Поклонники отметили, что Кейт Миддлтон сияла рядом с темнокожим военным так, как никогда не сияла рядом с мужем. Такой лучезарной и открытой улыбки подданные Британии не видели никогда. Принц Цильям при этом сидел хмуры и безрадостным рядом с ними. Что бы это значило? Вероятно, во время тура Миддлтон смогла многое в своей жизни пересмотреть.