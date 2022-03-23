"Нет ничего хуже": новорожденный сын звезды "Голоса" оказался инфицирован

Финалистка шоу "Голос" и победительница проекта "Три аккорда" на Первом канале Анастасия Спиридонова 12 ноября 2021 года родила сына Артема. Об этом приятном событии за VI Торжественной церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии "Будем жить!" с певицей поговорил корреспондент "Дни.ру".

"Я немного романтизировала материнство, – признается Анастасия. – Но было много разных ситуаций для меня неожиданных, стрессовых, волнующих. Например, когда с малышом мы переболели коронавирусом". И это при том, что последнем сроке беременности певица уже перенесла эту заразу – даже лежала стационаре для беременных в государственной больнице".

"Я очень благодарна врачам, которые помогли мне выздороветь до рождения ребенка, чтобы потом не загреметь в ковидный роддом, – рассказывала тогда Настя. – Хотя долго не проходил кашель, месяц сохранялись остаточные явления. Очень жалею, что не сделала вакцину до беременности, потому что, когда болеешь на сносях, есть риск лечь под аппарат ИВЛ, даже умереть. Ладно бы, я рисковала своей жизнью, а то ведь и жизнью ребенка, Конечно, мне стало очень страшно, когда узнала, сколько инфицированных ковидом беременных умирает. Так что теперь, как только число антител у меня уменьшится, я непременно сделаю прививку!"

Но прививку после болезни можно делать не сразу. В итоге 37-летняя Спиридонова снова оказалась инфицирована. Вместе с ней заболел и малыш – он оказался инфицирован коронавирусом. "По идее антитела, которые образовались у меня во время беременности, должно были с молоком передаться малышу, – вздыхает артистка. – Но когда ребенку было три месяца, мы всей семьей заболели. У него была температура под 39, я не знала, что делать. Нет ничего хуже в жизни того, что твой ребенок болеет. Серьезная стадия болезни у малыша была дня четыре. Муж болел дольше. Сейчас, слава богу, вся семья поправилась".