Страшная новость перед родами: забеременевшая звезда "Голоса" оказалась инфицирована

Анастасия Спиридонова – финалистка "Голоса" 2012 года, победитель первого сезона проекта "Три аккорда" 2014—2015 годов на Первом канале и шоу "Точь-в-точь". 12 ноября она впервые стала мамой сына Артема. Правда, во время беременности певица узнала, что больна...

По словам Анастасии Спиридоновой, будни молодой мамы оказались довольно сложными. "Сейчас мы на стадии младенческой колики (приступы чрезмерно интенсивного и длительного беспричинного плача – Прим. ред.). – Я только теперь поняла, как трудно было моей маме, которая родила троих детей, и моим подругам, у которых уже есть дети. У них в голове столько информации, которую мне только предстоит узнать! О видах массажа, докорма, прикорма, об игрушках, коконах и качалках. Я была в шоке, узнав, сколько все это стоит".

К счастью, у 36-летней Спиридоновой есть молоко. "Грудное вскармливание – это большая экономия, – смеется она. – Я же добротная русская женщина, как у меня не будет молока?!"

Став мамой, Анастасия строго очертила круг семейных обязанностей. "Я из-за беременности и рождения ребенка сделала перерыв в постоянной работе, поэтому приняла решение, что все ночные "веселухи" с малышом – няньканья, кормления, качания – проходят без участия папы, потому что он сейчас много и напряженно работает, ему надо хорошо высыпаться. И только когда совсем тяжело, я могу его разбудить. Ну и бабушки нам помогают".

На пути к материнству Насте многое пришлось пережить. "На последнем сроке беременности я узнала, что больна коронавирусом, – вспоминает Спиридонова. – Это была не самая приятная история. К счастью, у меня не было воспаления легких, я лежала в дневном стационаре для беременных в государственной больнице".

"Я очень благодарна врачам, которые помогли мне выздороветь до рождения ребенка, чтобы потом не загреметь в ковидный роддом, – смахивает слезу Настя. – Хотя и я, и переболевший муж восстанавливаемся до сих пор – долго не проходил кашель, месяц сохранялись остаточные явления".

"Я очень жалею, что не сделала вакцину до беременности, потому что, когда болеешь на сносях, есть риск лечь под аппарат ИВЛ, даже умереть. – заявила Спиридонова. – Ладно бы, я рисковала своей жизнью, а то ведь и жизнью ребенка, Конечно, мне стало очень страшно, когда узнала, сколько инфицированных ковидом беременных умирает. Так что теперь, как только число антител у меня уменьшится, я непременно сделаю прививку!"