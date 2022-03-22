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Шоу-бизнес
Раскрыты заработки стареющего стриптизера Тарзана

Раскрыты заработки стареющего стриптизера Тарзана

Недавно Наташа Королева заявила, что ее 52-летрий муж Сергей Глушко вскоре прекращает свое занятие стриптизом. Светский журналист Олег Цуриков озвучил гонорары танцора.
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Сергей Глушко ранее занялся художественным искусством. Он пишет картины, но продавать их не желает. Судя по всему, и без того денег хватает.

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"Его выступление как стриптизера, его стриптиз-шоу — это гонорар порядка 600 тысяч рублей за выступление. А если смотреть его выступление как актера в театре — это 100 тысяч", – цитирует Олега Цурикова Пятый канал. Сергей Глушко тщательно следит за питанием и поддерживает себя в прекрасной физической форме.

Вокруг матери певицы тоже ходит немало пересудов. Мол, 76-летняя Людмила Порывай слишком эпатажно себя ведет и нарочито ярко одевается. Тарзан заступился за тещу.

В программе "Светская хроника" танцор заявил, что у критиков матери Наташи Королевой нет уважения ни к возрасту, ни к персоналиям. Тарзан назвал это ужасным и отвратительным. Он признался, что презирает таких людей.

По словам Сергея Глушко, жизнелюбию 76-летней женщины можно только позавидовать. По его мнению, надо порадоваться за Людмилу Порывай. Также стриптизер отметил, что, то, как человек одевается, отображает его внутренний мир.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2022, 20:54 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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