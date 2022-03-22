Раскрыты заработки стареющего стриптизера Тарзана

Сергей Глушко ранее занялся художественным искусством. Он пишет картины, но продавать их не желает. Судя по всему, и без того денег хватает.
"Его выступление как стриптизера, его стриптиз-шоу — это гонорар порядка 600 тысяч рублей за выступление. А если смотреть его выступление как актера в театре — это 100 тысяч", – цитирует Олега Цурикова Пятый канал. Сергей Глушко тщательно следит за питанием и поддерживает себя в прекрасной физической форме.
Вокруг матери певицы тоже ходит немало пересудов. Мол, 76-летняя Людмила Порывай слишком эпатажно себя ведет и нарочито ярко одевается. Тарзан заступился за тещу.
В программе "Светская хроника" танцор заявил, что у критиков матери Наташи Королевой нет уважения ни к возрасту, ни к персоналиям. Тарзан назвал это ужасным и отвратительным. Он признался, что презирает таких людей.
По словам Сергея Глушко, жизнелюбию 76-летней женщины можно только позавидовать. По его мнению, надо порадоваться за Людмилу Порывай. Также стриптизер отметил, что, то, как человек одевается, отображает его внутренний мир.