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Шоу-бизнес
"Держу у себя в рабстве": муж Королевой сделал шокирующее заявление

"Держу у себя в рабстве": муж Королевой сделал шокирующее заявление

52-летний Сергей Глушко не так давно нашел себя в новом деле – написании картин. Своими полотнами стриптизер регулярно хвалится перед поклонниками.
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Не секрет, что многие изначально скептически отнеслись к хобби танцора. Россияне посчитали, что Тарзан просто нанял некоего художника, который пишет для него картины. Супруг Наташи Королевой с юмором воспринимает такие нападки в свой адрес.

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Он решил пошутить на эту тему. Сергей Глушко опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото своего нового творения – картины "Элли и Тотошка" по мотивам сказочной повести "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова.

"А тем временем художник, которого я держу у себя в рабстве (меня забавляет эта версия), практически закончил очередную работу
"Элли и Тотошка", – подписан он красочный кадр. Фолловеры восхитились умением Сергея Глушко и осыпали его комплиментами.

Напомним, недавно Наташа Королева шокировала своих поклонников новостью. Оказывается, Тарзан решил завершить карьеру стриптизера. Больше артист в качестве танцора выступать не намерен. "Стриптиз — та страница, которая уже закрыта и по возрасту, и по энергии", – заявила исполнительница.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2022, 00:08 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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