"Держу у себя в рабстве": муж Королевой сделал шокирующее заявление

Не секрет, что многие изначально скептически отнеслись к хобби танцора. Россияне посчитали, что Тарзан просто нанял некоего художника, который пишет для него картины. Супруг Наташи Королевой с юмором воспринимает такие нападки в свой адрес.
Он решил пошутить на эту тему. Сергей Глушко опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото своего нового творения – картины "Элли и Тотошка" по мотивам сказочной повести "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова.
"А тем временем
художник, которого я держу у себя в рабстве (меня забавляет эта версия),
практически закончил очередную работу
"Элли и Тотошка", – подписан он красочный кадр. Фолловеры восхитились умением Сергея Глушко и осыпали его комплиментами.
Напомним, недавно Наташа Королева шокировала своих поклонников новостью. Оказывается, Тарзан решил завершить карьеру стриптизера. Больше артист в качестве танцора выступать не намерен. "Стриптиз — та страница, которая уже закрыта и по возрасту, и по энергии", – заявила исполнительница.