Близкий друг сообщил о смерти сраженного инсультом 91-летнего Краско

Проблемы со здоровьем буквально преследовали пожилого 91-летнего артиста: сначала он перенес микроинсульт, потом жаловался на потерю зрения, а в феврале вновь угодил в больницу – из-за ухудшения самочувствия его лечили там три недели.
Когда Краско вроде бы пошел на поправку, услышал по радио новость о том, что умер, хотя сидел вполне себе живой и грезил о сцене. По словам Ивана Ивановича, известие о том, что артист якобы ушел из жизни распространил его близкий друг – президент благотворительного фонда "Всюду жизнь" Юрий Подражанский: он написал об этом пост в соцсетях. Причем Краско никак не может понять, для чего он это сделал, а автор недостоверной информации до сих пор не обратился к "покойному" актеру с извинениями.
У звезды российского кинематографа все же нашлось предположение, зачем Подражанскому понадобилось распускать фейковые новости.
"Может, это такая манера у него? Чтобы не забывали, что есть Иван Краско, чтобы шум прошел. Не знаю…", – поделился Краско.
Актер признался, что вся эта ситуация его не расстроила, ведь он-то жив, а значит, чего уж грустить? К тому же Иван Иванович уверенно идет на поправку и уже предвкушает, как в конце марта вновь выйдет на сцену театра.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что 91-летний актер теряет зрение. Позже глазной хирург оценил шансы Краско на выздоровление.