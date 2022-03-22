Над несчастной вдовой Караченцова нависла угроза: Это все меня очень волнует

Вдова Николая Караченцова – 73-летняя Людмила Поргина сейчас находится в подвешенном положении.

Дело в том, что доступ заслуженной артистки к ее зарубежной недвижимости оказался под угрозой из-за ряда событий, происходящих в мире. Речь идет об особняке Людмилы Поргиной в Болгарии, который появился еще при жизни ее знаменитого супруга.

Николай Караченцов часто ездил в Болгарию на реабилитацию. После его ухода несчастная вдова продолжила эту традицию и регулярно ездила на свою виллу на черноморском побережье, где могла насладиться неспешным и полноценным отдыхом.

Планы отправиться на болгарскую дачу были у Поргиной и в этом году. Вдова Караченцова хотела улететь туда уже в мае, но теперь оказалась в подвешенном положении. Как сообщил портал Blitz+, теперь отдых вдовы под угрозой, как и ее недвижимость. Что и как теперь будет, по словам Поргиной, неизвестно.

"Это все меня очень волнует," – призналась артистка.

Людмила Андреевна переживает из-за нависшей угрозы, но все же пока не меняет планы и продолжает надеяться, что с ее виллой все будет в порядке.

Напомним, что у Людмилы Поргиной также есть большой дом в Подмосковье и городская недвижимость. Как-то артистка даже жаловалась, что с пенсии очень тяжело платить налоги на все это имущество.

Недавно "Дни.ру" рассказывали о том, что вдова Караченцова срочно покинула Россию.