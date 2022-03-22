Вид напичканной афродизиаком разведенки Решетовой вызвал оторопь: Что с лицом?

Анастасия Решетова поделилась с подписчиками фотографией, которая вызвала массу вопросов.

На днях модель сообщила поклонникам радостную для себя новость: ее собственный бренд косметики теперь можно купить. Ну, и не обошлось без презентации в соцсетях.

Бывшая жена Тимати опубликовала, как ей показалось, эффектную фотографию с собой в окружении красных баночек с косметикой. На снимке у Анастасии весьма соблазнительный взгляд, что неудивительно, ведь, по ее словам, в уходовых средствах содержится афродизиак – вещество, вызывающее влечение. "С помощью этой косметики я научу вас любить свое тело еще больше", – заявила Решетова, рекламируя свой продукт.

И все бы ничего, вот только презентация не вызвала у поклонников желание бросить все и побежать скупать флакончики с косметикой. Многие сочли, что она выглядит дешево, а логотип похож на значок радиации. Вопросы появились и к образу Насти: на снимках она была на себя не похожа, а ведь именно результат на ее лице должен сподвигнуть людей купить продукт.

"А что с лицом? Почему оно такое толстое и кислое? От косметики твоей набухло? Очень отталкивающий у вас образ и вообще вся реклама", – написали подписчики в соцсетях.

Сама Решетова пока никак не отреагировала на комментарии злопыхателей, хотя ей наверняка обидно за продукт, который, по ее словам, она разрабатывала весь последний год.