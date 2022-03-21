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Появилась информация об уходе Марии Мироновой: Врачи, обследования, обезболивающие
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Появилась информация об уходе Марии Мироновой: Врачи, обследования, обезболивающие

Появилась информация об уходе Марии Мироновой: Врачи, обследования, обезболивающие

Марии Мироновой пришлось пережить непростой испытание: у актрисы начались проблемы со здоровьем.
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Актриса не привыкла сидеть на месте: она активно снимается в кино и принимает участие в телепроектах. Так, звезда фильма "Холоп" снялась в шоу "Танцы со звездами", в котором вместе с Евгением Папунаишвили боролась за первое место. Однако во время съемок у актрисы начались серьезные проблемы со здоровьем, которые натолкнули ее на мысль об уходе с телепроекта.

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"Танцы со звездами" – это сложное испытание для участников, ведь каждое выступление сопровождается изнурительными тренировками. Как призналась Миронова, подготовка давалась ей нелегко: приходилось переступать через боль и преодолевать себя. Что именно происходило со здоровьем артистки, она не уточнила, но рассказала, что была под постоянным присмотром врачей.

"Спасибо всей команде и организаторам проекта "Танцы со Звездами" за заботу и внимание, которые вы проявляли с первого дня репетиций в виде врачей, обследований, обезболиваний, – написала Мария в соцсетях.

Медики изначально советовали актрисе покинуть проект досрочно, чтобы не подвергать себя опасности, но организаторы все же уговорили ее остаться, а также окружили заботой, чтобы участнице ничего не угрожало.

Накануне в шоу подвели итоги и назвали победителей. Мария Миронова и Евгений Папунаишвили заняли третье место, Анатолий Белый и Инна Свечникова стали вторыми, а "золото" досталось Александре Ревенко и Денису Тагинцеву.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2022, 11:18 Источник: Телеграм-канал Марии Мироновой ✓ Надежный источник
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