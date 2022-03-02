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Шоу-бизнес
Взялся за старое: Шаляпин обласкал 77-летнюю бывшую любовницу

Взялся за старое: Шаляпин обласкал 77-летнюю бывшую любовницу

Прохор Шаляпин ответил на слухи о новом романе с женщиной на 39 лет старше себя.
прочитано 135 раз

Российский певец и скандально известный шоумен Прохор Шаляпин известен своей слабостью к женщинам постарше. На днях в Сети появилась информация о том, что он якобы воссоединился со своей бывшей любовницей, поэтессой Аллой Пеняевой, которой сейчас 77 лет.

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Новость об интрижке распространил хирург, к которому обращался за услугами Прохор Шаляпин. Неужели шоумен взялся за старое? Ведь в последнее время в его окружении стали появляться не слишком возрастные дамы. К примеру, его жене Татьяне Клаудии Дэвис, которая скончалась почти сразу после свадьбы, было всего 47 лет.

Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о новом романе. По его словам, это не так. Хотя в Сети есть множество снимков, на которых он нежно обнимает поэтессу. Шоумен отметил, что хирург всего лишь захотел попиариться на его имени.

38-летний музыкант не отрицает, что любит и уважает Аллу. К тому же, он считает ее "золотым человеком". Однако никакой связи у него с ней конечно нет.

Впрочем, Прохор Шаляпин в прошлом действительно встречался с Аллой Пеняевой, которая старше его на 39 лет.

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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 марта 2022, 21:33 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Знаток по части MILF
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Завидуйте Проше! Дpюкать возрастных дaм - нacлаждение. У них большие слaдкие пicьки, большие сicьки, которые приятно сильно мять и жамкать cлюнявым ртoм. Они с радостью встают на чeтвeреньки и дают в п0пкy, глyбoко зaглaтывaют и сocякaют как пылeсoс. Когда немолодая бeйба испытывает opгазм, она сильно и яростно стoнет, дpoжит и cквиpтит от удoвольствия. Рекомендую всем чпoкaть мaмyлек и даже бaбулeк, тем более они в России очень красивые!!!
TyT
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пахнут они что ли как ириски?
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