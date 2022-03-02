Взялся за старое: Шаляпин обласкал 77-летнюю бывшую любовницу

Российский певец и скандально известный шоумен Прохор Шаляпин известен своей слабостью к женщинам постарше. На днях в Сети появилась информация о том, что он якобы воссоединился со своей бывшей любовницей, поэтессой Аллой Пеняевой, которой сейчас 77 лет.
Новость об интрижке распространил хирург, к которому обращался за услугами Прохор Шаляпин. Неужели шоумен взялся за старое? Ведь в последнее время в его окружении стали появляться не слишком возрастные дамы. К примеру, его жене Татьяне Клаудии Дэвис, которая скончалась почти сразу после свадьбы, было всего 47 лет.
Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о новом романе. По его словам, это не так. Хотя в Сети есть множество снимков, на которых он нежно обнимает поэтессу. Шоумен отметил, что хирург всего лишь захотел попиариться на его имени.
38-летний музыкант не отрицает, что любит и уважает Аллу. К тому же, он считает ее "золотым человеком". Однако никакой связи у него с ней конечно нет.
Впрочем, Прохор Шаляпин в прошлом действительно встречался с Аллой Пеняевой, которая старше его на 39 лет.