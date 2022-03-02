Герой шоу "Холостяк" вступит в брак с мужчиной

Американский футболист и телеведущий, который принимал участие в шоу "Холостяк", в 2021 году совершил каминг-аут. Вскоре он начал отношения с политиком и музыкантом Джорданом Брауном. Когда у мужчин начались отношения, Колтон публично извинился перед участницами проекта, отметив, что никого не обманывал, просто не знал тогда о своей ориентации.
Андервуд лично обратился к победительнице шоу, сказав. Что питал к ней настоящие чувства, пока не встретил своего будущего мужа. О предстоящем бракосочетании "Холостяк" сообщил в своем блоге. Подписчики порадовались за пару и пожелали им семейного счастья.
В российской адаптации холостяка, впрочем, все не так интересно. Вскоре выйдет новый сезон, зрители и участницы с нетерпением ждут новых подробностей о скрытном бизнесмене, который станет главным героем сезона. Об Александре Гранкове известно немного, он только недавно стал давать интервью и немного рассказывать о своей личности.
Гранков признался, что для него в девушке важна красота, так как он привык оценивать в первую очередь внешность. Также в новом сезоне будет и второй участник, о котором зрителям неизвестно абсолютно ничего, эту интригу канал хранит до выхода шоу.