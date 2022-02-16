"Сумасшедшая": Новую участницу шоу "Холостяк" сдали с потрохами

Телевизионный проект о поиске второй половинки готов снова удивлять россиян. Руководство шоу "Холостяк" таит множество интриг. Пока народ гадает, какая команда красоток будет бороться за внимание мужчин, стали известны уникальные факты. В Сети уже рассекретили личность одной из завидных невест — сдали ее с потрохами.
В новом сезоне своим видом нас порадует модель Таха Сафари — знойная брюнетка с каре и пронзительным взглядом. Роскошная девушка знает себе цену и успешно выполняет поставленные задачи. Семь лет назад она завоевала титул "Мисс Азия".
У красотки огромная армия поклонников. В инстаграм-аккаунте новоявленной звезды шоу "Холостяк" 140 тысяч подписчиков. Таха Сафари охотно делится снимками и получает приятные комплименты.
"Я (в хорошем смысле этого слова) немного сумасшедшая", — неожиданно призналась модель.
Участница шоу "Холостяк" выросла в многодетной семье и обожает близких родственников. Завидная невеста заявила, что подчиняется эмоциям и слушает свое сердце, а вот стратегический склад ума — это не про нее. Кроме того, Таха Сафари обладает отменной интуицией.
Как писали "Дни.ру", в новом сезоне шоу "Холостяк" будет два главных героя. Первым стал 27-летний Александр Гранков. А вот имя второго мужчины пока не разглашают.