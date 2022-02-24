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Шоу-бизнес
"Важна красота": Новый "Холостяк" рассказал об идеальной девушке

"Важна красота": Новый "Холостяк" рассказал об идеальной девушке

Александр Гранков поделился своим представлением о женщине мечты.
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Накануне выхода нового сезона шоу "Холостяк" к главному герою приковано особое внимание. Зрители пытаются понять, чего ждать от загадочного Александра, который до проекта не был известен в публичном пространстве. Гранков рассказал о своих впечатлениях о проекте и о том, какой видит идеальную девушку.

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"Холостяк" отметил, что для него важна красота, в первую очередь он оценивает внешность потенциальной избранницы. "Я визуал! Для меня важна красота, лаконичность и актуальность. Я понимаю, какая у меня жизнь, и девушка, конечно, должна подходить под мое представление о прекрасном", – поделился Александр.

На вопрос про бывших возлюбленных Гранков заявил, что все, с кем он поддерживает общение, поддержали его идею участвовать в шоу и сказали, что ему это подходит. Кстати, отношений с медийными девушками у него не было, только несерьезные романы, которые ни к чему не привели. Последние же серьезные отношения закончились у Александра 4 года назад, поэтому он полностью готов к новым победам. Новый герой шоу "Холостяк" называет себя "обычным парнем", которого может оттолкнуть слишком сильная девушка, которая "передавливает".

От комментариев по поводу второго главного героя Александр воздержался, лишь сказал, что они очень разные абсолютно во всем, поэтому зрителям буде крайне интересно наблюдать за происходящем в шоу "Холостяк". Первый эпизод нового сезона выйдет 12 марта в 21:30.

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Публикация от Телеканал ТНТ (@tnt_online)

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Фото: Jan Wehnert / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 24 февраля 2022, 05:54 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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Одиночество, несбывшиеся надежды и скандалы: как сложилась судьба участников "Холостяка"

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