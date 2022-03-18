Сколько Ротару тайно зарабатывала в России: Запрещала снимать и публиковать фото

Делала она это втайне. Поговаривают, что до пандемии звезда частенько наведывалась в Москву инкогнито по приглашению высокопоставленных чиновников. По информации журналистов, за одно выступление она получала в среднем 50 тысяч евро. Чтобы получить этот гонорар, Софии Ротару требовалось отработать на сцене всего час.
Примечательно, что, по слухам, артистка сильно боялась, что информация о ее поездках в Россию раскроется. Она требовала, чтобы гости не снимали ее на камеры телефонов, ведь она старалась это скрыть от широкой аудитории. "Запрещала снимать и публиковать фото, видео в социальных сетях", – сообщает "Комсомольская правда".
Эти "секретные" концерты помогали Софии Ротару поддерживать безбедное существование, оплачивать жизнь и учебу внуков за границей и много путешествовать. Также исполнительница вкладывала заработанные деньги в недвижимость.
Так, София Ротару имеет элитную недвижимость в Москве, замок на Украине и гостиницу на побережье Черного моря. Напомним, прошлой весной сын знаменитости тщетно пытался избавиться от "Виллы София". Тогда доход гостиница почти не приносила, поскольку турбизнес был в кризисе.