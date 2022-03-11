"Один звонок Зеленскому все решил": Кравец об откупившей сына и внука от тюрьмы Ротару

Фото: Grigirii Goryachev / Russian Look / www.globallookpress.com Автор: Иван Губкин 11 марта 2022, 09:37 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник