"Один звонок Зеленскому все решил": Кравец об откупившей сына и внука от тюрьмы Ротару

"Конечно, для Софии Михайловны в ее почтенном возрасте случившееся – шок, – уверена Алена, – она – Герой Украины. И вдруг ее сын и внук эту самую Украину отказались защищать и трусливо бежали. Какой пример они подают патриотам?"
Кравец была с самого начала уверена – родственников Ротару отпустят без суда и следствия. "Она водила хороводы со всеми украинскими президентами, получая взамен своей лояльности звания, ордена, земли, – говорит Алена. – И в этот раз один ее звонок Зеленскому, а у нее есть прямой номер, все, вероятно, и решил".
Правда, Алена не исключает, что взамен от певицы потребуют щедрый показательный взнос украинской армии, чтобы все увидели, за кого она. "Думаю, она с радостью заплатит, чтобы освободить сына и внука", – считает Кравец.
Напомним, 51-летний Руслан Евдокименко и его сын, 27-летний Анатолий Евдокименко, пытались перебраться в соседнее государство на лодке при помощи проводника. Хотя в связи с введением на территории Украины военного положения лицам призывного возраста (от 18 до 60 лет) запрещено покидать страну, в которой объявлена мобилизация.