"Хулиганила": Разбушевавшуюся дочь Валерии вышвырнули из приличного заведения

Шена Шульгина дала большое интервью о своей жизни.

Долгое время дочь Валерии не выходила на связь со своей аудиторией, не занималась музыкой и вообще пропала из публичного пространства. Оказалось, что девушка находилась в затяжной депрессии, осложнением которой стала глухота. Артистка долго занималась с психотерапевтом и проходила лечение у отоларинголога и фониатра. В итоге болезнь отступила.

В интервью артистка рассказала, что в подростковом возрасте ей довелось учиться в престижной женской школе в Швейцарии, однако в итоге она была исключена из учебного заведения. В Сети ходили слухи, что Валерия забрала наследницу из школы, так как там были педагоги нетрадиционной ориентации. Шена опровергла предположение и сообщила, что в исключении виновата она сама.

Шульгина призналась, что была трудным подростком, который очень любил идти наперекор правилам, что было неприемлемо в учебном заведении со строгой дисциплиной, за что ее и "вышвырнули". "Хулиганила, делала все, что нельзя. Пила, курила, ругалась, шалила", – призналась девушка.

Артистка сказала, что в пансионе она буквально занималась самоуничтожением, именно поэтому родители приняли решение забрать ее и отдать в учебное заведение поближе, где возможно будет контролировать поведение разбушевавшегося подростка.