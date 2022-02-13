"Боли в теле, неописуемая слабость": Дочь Валерии рассказала о страшной болезни

Дочь певицы Валерии поделилась с подписчиками личной историей.

Наследнице артистки уже 28 лет, она активно занимается своей музыкальной карьерой и выступает под псевдонимом SHENA?. Недавно Анна Шульгина официально сменила имя и стала Шеной по паспорту. Певица активно ведет свой блог и рассказывает подписчикам о личном. Однако недавно она надолго пропала из соцсетей. Оказалось, Шена мучилась от серьезной болезни, которая не позволяла ей заниматься любимым делом.

Девушка вернулась в публичное пространство, рассказав о том, что ей пришлось пережить за прошедшие полгода. Оказалось, у Шены была затяжная депрессия, которая тянула ее на дно и не давала выбраться. "Я не жила, а существовала. Боли в теле, неописуемая слабость, апатия, безразличие ко всему, включая любимых людей и творчество", – написала дочь Валерии.

Она обращалась к специалистам, проходила обследования. В итоге на фоне тяжелого заболевания у артистки развилась глухота. Ей предложили госпитализацию, но она не согласилась. Сейчас Шене практически удалось справиться с недугами, слух постепенно возвращается. Она уверена, что преодолением болезни обязана своим близки, сильному характеру и помощи специалистов. Шена посоветовала всем бережнее относиться к своему здоровью и заботиться о близких.