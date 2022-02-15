Врач вынесла вердикт переболевшей ковидом дочери Валерии: Может оглохнуть

Девушка перенесла опасную болезнь в 2021 году. Она лечилась дома, хотя недуг протекал тяжело. В какой-то момент дочь звезды ощутила депрессию, а затем перестала слышать одним ухом.
Шена сильно испугалась, что может оглохнуть. Для нее это было бы настоящим кошмаром, поскольку она является певицей, как и знаменитая мать. Дочь Валерии делала все возможное, чтобы вернуть слух. Со временем ей удалось победить недуг. Параллельно артистка занималась с психологом.
Своим мнением поделилась аллерголог-иммунолог. Татьяна Шарковская высказалась о последствиях ковида, с которыми столкнулась исполнительница. Специалист отметила, что, вероятно, нарушение слуха девушки связано с ее психологическим состоянием. Ведь COVID-19 сильно бьет по нервной системе.
"Оглохнуть она, в принципе может", – вынесла вердикт дочери певицы Валерии медик. При этом она добавила, что это будет проявлением психосоматики, поскольку сам вирус такого эффекта не дает. Врач полагает, что творческие люди довольно эмоциональны, и им бывает труднее пережить негативные ситуации – например, болезнь.
Татьяна Шарковская отметила, что дочери певицы Валерии может помочь хороший психолог. Напомним, ранее Шена Шульгина рассказывала, что после консультации с психотерапевтом и ЛОРом, ей поставили диагноз тяжелая депрессия и глухота первой степени.