Лихо! Владимир Машков устроил потасовку в доме престарелых

Худрук Московского театра Олега Табакова ошарашил публику одним поступком: он решил поставить пьесу Ripcord или "Схватка" на русский лад, что еще никому не удавалось сделать в России.
Судя по всему, Машков собирается воспроизвести на сцене на Сухаревской дом престарелых, ведь по сюжету две постоялицы заведения устраивают настоящую войну, разворачивающуюся в комнате, которую старушкам приходится делить. Пенсионерки не сходятся мнениями и характерами, что, собственно, и становится причиной скандалов. Война между старушками действительно жестокая: в ход идут оскорбления, обманы, подставы и жесткие розыгрыши. Конфликт становится настолько масштабным, что в нем начинают участвовать другие жители дома престарелых и родственники противниц.
Примечательно, что в пьесе главные роли исполняют молодые актрисы – Алена Лаптева и Яна Сексте. Их ждет кардинальное перевоплощение.
"Реализация такой сложной актерской задачи любопытна для зрителей, чрезвычайно увлекательна для артистов и очень полезна для студентов. Во-вторых, пьеса современная, диалектическая и лихо написана!", – говорит Машков.
Впервые зрители увидят новую постановку 26 и 27 марта – в эти дни состоятся премьерные показы "Схватки".