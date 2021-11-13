Женатый Машков нежно прижимал к себе известную актрису за кулисами оперной премии

На днях состоялась церемония вручения оперной премии "Онегин". Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге. Вели торжество известный актер Владимир Машков и его коллега Сати Спивакова.
Машков и Спивакова сразу поладили. Знаменитости не скрывали интереса друг к другу. За кулисами Владимир и Сати в обнимку позировали фотографу. Отметим, 57-летний Владимир Машков счастлив в браке. Ольга Шелест – четвертая супруга артиста.
В личном микроблоге актер опубликовал снимок с награждения. В кадре он нежно прижимает к себе Спивакову. "Шикарная пара! ❤️❤️❤️", "Хороши!"– отреагировали на пост знаменитости подписчики.
В подписи к публикации Владимир Машков вдруг признался, что в школе у него был период, когда учился он из рук вон плохо. Чтобы будущий артист не остался на второй год, вожатая утроила его в агитбригаду "Время". Уже тогда Машков хорошо пел и играл на гитаре. Владимира и других детей одели в одинаковые рубашки и заставили без конца репетировать и выступать.
"Поэтому меня практически не обременяли занятиями в школе, – я пел", – рассказал Владимир.
По словам Машкова, в девятом классе его часто путали с Михаилом Боярским, ведь он носил длинные волосы и едва пробивающиеся усы. Кроме того, на концертах артист часто исполнял "Песню мушкетеров".