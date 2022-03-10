"Перед детьми каюсь": Сябитова впала в истерику после закрытия Макдональдса

После того, как Россия признала независимость ЛНР и ДНР и начала спецоперацию по освобождению республик и защите собственной безопасности, на нашу страну посыпались западные санкции. Многие иностранные компании объявили об уходе с российского рынка. Компании Zara и ИКЕА, Prada и BMW, Unilever и даже "Макдоналдс" заявили о приостановке работы в России
Звезды отечественного шоу-бизнеса рассказали, каких продуктов им будет не хватать больше всего из-за антироссийских санкций.
Соведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова уверена, что санкции только помогут России и откроют для бизнеса новые горизонты.
Телеведущая призналась, что давно поняла, что будет сильное подорожание товаров и услуг. Поэтому ее семья закупила стройматериалы, приобрела новую машину. Что же касается фастфуда, то оказалось, что это ее больная тема.
"В "Макдоналдс" я давно не хожу, но перед детьми до сих пор каюсь, что в 90-е кормила их фастфудом. Тогда считалось, что это круто", – отметила Сябитова.
Также она добавила, что русские уникальны по своим национальным особенностям. Они могут все с легкостью перенимать и делать по-своему, поэтому все производство скоро наладится.