"Старость в радость": Падкий на пожилых женщин Шаляпин замахнулся на открытие дома престарелых

Прохор Шаляпин не перестает удивлять своими идеями.

Как известно, артист питает слабость к женщинам сильно старше себя. Сам Прохор рассказывал, что еще в 18 лет женился на взрослой даме. Потом у него был брак с Ларисой Копенкиной, которая старше почти на 30 лет. Последняя и ныне покойная жена-американка была молодой по меркам Шаляпина, разница составляла меньше 10 лет. Тем не менее, своих пристрастий артист не скрывает, он всегда говорил, что ему нравятся женщины постарше.

Теперь Прохор шокировал поклонников новой идеей. Кажется, он решил пойти дальше в своей любви к пожилым людям. На фоне закрытия соцсетей и призывов к "нормальной работе" Шаляпин выдвинул идею об открытии пансионата для пожилых или дома престарелых. "А еще хотел открыть сеть домов престарелых. Например, "Старость в радость с Прохором Шаляпиным", — поделился артист.

Никакой информации о том, готовится ли проект, пока нет. На данном этапе идея просто остается идеей, хотя предприимчивому артисту ничто не мешает воплотить ее в жизнь. Поклонники поддержали певца в такой доброй и благотворительной инициативе.

Ранее Прохор Шаляпин жестко прошелся по блогерам. В связи с закрытием "Инстаграма"* в России многие звезды соцсетей остались без рекламных контрактов и сильно потеряли в деньгах. Шаляпина данная тенденция радует, он считает, что им давно пора заняться "нормальной работой", а делать "деньги из воздуха" вовсе нечестно и несправедливо.