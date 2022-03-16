"Привозили на кровати": исповедь звезды "Голоса" о предсмертной съемке Градского

Без малого три месяца прошло со дня смерти Александра Градского. Но солистка театра "Градский холл", финалист 4-го сезона шоу "Голос" Алла Рид до сих пор не может смириться с утратой наставника. В этом она призналась корреспонденту "Дни.ру" за кулисами вечера памяти Уитни Хьюстон, который прошел в столичном Театре мюзикла.

"У меня было ощущение, что потеряла отца, – смахивает слезу Алла Рид. – Боль была просто невероятная! Я даже не ожидала, что буду так переживать его уход. Все ребята из "Голоса" долго отходили от шока, потому что каждый потерял близкого человека в лице Александра Борисовича".

Певица видела Градского за несколько месяц до его смерти и понимала, что он уходит. "Я работала за кулисами очередного сезона "Голоса" как репортер – брала интервью во время "слепых" прослушаний, – вспоминает Алла. – И видела, как Александр Борисович уже был плох. Я вообще не понимала, как и почему его в таком состоянии допускали до съемок, этого нельзя было делать. Мне даже кажется, что за кулисами ему даже оказывали какую-то медицинскую помощь".

Но что двигало артистом? "Он никогда не отменял своих концертов, выходил работать в любом состоянии, терпеть не мог, когда мы, ссылаясь на болезнь, что-то пропускали. И поэтому хотел до конца выполнить контракт с Первым каналом, – считает Алла. – Его даже привозили в студию на специальной кровати – зрелище было печальное. При этом ему нельзя было сказать, что надо лечь в больницу и лечиться, хотя он чувствовал свой уход".

Но поговорить с мэтром перед его уходом Алле не удалось. "В последние три месяца он вообще не брал трубку, – вспоминает она. – В августе прошлого года я его видела мельком, в студии, но не решилась подойти – знаю, что он не хотел бы, чтобы его видели в таком состоянии".

А сегодня все обсуждают молодую вдову Градского и детективную историю с якобы кражей у нее ста миллионов рублей. "Признаться, я когда про это услышала, думала, что это шутка, неправда, – уверят Рид. – Думаю, что самому Александру Борисовичу вся эта история была неприятна – он терпеть не мог "журналюг", как называл репортеров, и, конечно, не хотел вторжений в частную жизнь".

На память о Градском у Рид осталось роскошное платье, которое он ей однажды подарил. Сама она на концерте памяти вышла на сцену в платье Уитни Хьюстон. В нем звезда выступала во время мирового тура "Телохранитель". А в 2007 году оно было выкуплено на аукционе в США.