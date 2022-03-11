Елизавета II вытурила сына вон: Зовут изгоем и насильником

Несмотря на завершение судебного разбирательства по поводу обвинения в изнасиловании несовершеннолетней принц Эндрю навсегда остался за бортом королевской семьи. Принц станет изгоем и будет вычеркнут из истории, сообщает портал Evening Standard.
"Позиция осталась той же, что и в феврале. Возврат к роли старшего работающего члена королевской семьи исключен", – сообщил приближенный ко двору Великобритании источник СМИ.
Отмечается, что принц Эндрю, которого до конца дней будут звать изгоем и насильником, даже не сможет приехать на летнем мероприятии по поводу 70-летия коронации королевы Елизаветы II.
Напомним, ранее американка Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в изнасиловании. По ее словам, в 2001 году ее три раза принуждали заниматься сексом с принцем Эндрю. Ей в то время было всего 17 лет.
Американский суд не стал отклонять иск женщины, и принц Эндрю давал показания под присягой. Для того, чтобы избежать допроса и следствия, член королевской семьи даже предлагал американке 12 миллионов фунтов стерлингов, но правда оказалась дороже.
В январе 2022 года принца Эндрю лишили титула и всех воинских званий.