Не пустили на подиум: Измученная Шейк объявилась без бровей

Последние несколько недель поклонники очень переживали за судьбу модели Ирины Шейк. Дело в том, что манекенщица не появилась на парижской Неделе моды, хотя там ее очень ждали. Ходили слухи, что Шейк не пустили на подиум из-за того, что она имеет отношение к России.
К счастью, сплетни об ущемлении Шейк за рубежом не подтвердились. Ирина была замечена на показе свежей коллекции Burberry. В личном микроблоге модель показала фото и видео из Лондона.
Надо сказать, что на подиуме Ирину было сложно узнать. Знаменитость выглядела измученной и утратившей привлекательность. Кроме того, у Шейк куда-то исчезли брови – их осветлили. Вероятно, странный внешний вид модели – это особая задумка устроителей мероприятия.
Отметим, ранее ходили слухи, что Ирина Шейк воссоединилась с экс-возлюбленным, актером Брэдли Купером. Светские сплетники утверждали, что звезд объединила общая дочь Лея. О возобновлении отношений заговорили после того, как Ирину заметили с чемоданом у дома Брэдли. Шейк и Купер домыслы пока никак не комментировали. Поклонники пары внимательно следят за развитием событий.