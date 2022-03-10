Почему новая королева Великобритании может не успеть взойти на престол

Подданные королевства Великобритания бьют тревогу из-за странного поведения жены наследника на престол Камиллы.

На торжестве по случаю Международного женского дня жена принца Чарльза Камилла вызвала опасения присутствующих. Мероприятие и торжественный прием проводились в Clarence House, резиденции Чарльза и его жены.

74-летняя Камилла была бледной и немощной. Ее руки тряслись, она с трудом держала лист бумаги. Женщину постоянно мучали приступы удушливого кашля. Сама она оправдалась перед публикой тем, что после перенесенного ковида не успела полностью восстановиться. Мол, прошло уже три недели, но кашель все не уходит...

Также все заметили, что жена принца постоянно сбивается. Пару раз это вызвало смех в толпе присутствующих. После того, как видео речи Камиллы попало в Сеть, пользователи начали судачить о том, что новая королева Великобритании якобы совсем плоха и может не успеть взойти на престол.

Напомним, месяц назад три члена королевской семьи слегли с коронавирусом. Это принц Чарльз, его жена Камилла, а также сама королева Великобритании Елизавета II. 95-летняя монархиня и ее 74-летний сын справились с болезнью, а вот Камилла болела очень тяжело. Поклонники королевской семьи боялись, что Камилла умрет и не доживет до вступления Чарльза на престол.