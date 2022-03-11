"Спасибо всем, кто был рядом": высохший Фадеев выступил с важным обращением

Максим Фадеев обратился к поклонникам со словами прощания. Он выразил благодарность тем, кто на протяжении долгих лет был с ним на связи.

В последние годы в жизни продюсера случилось много перипетий и важных событий. Помимо скандалов с подопечными у него были поводы для радости. Так, Максим Фадеев скинул аж 127 килограммов, став очень худым.

Обо всех новостях он сообщал в своем инстаграм-аккаунте. Для многих звезд и их поклонников эта соцсеть очень важна. Теперь же продюсер беспокоится о том, что совсем скоро потеряет свой микроблог.

Дело в том, что "Инстаграм" могут запретить на территории России. Максим Фадеев высказался по этому поводу. Он трогательно обратился к фолловерам. "Спасибо всем, кто был рядом все эти годы", – заявил продюсер. Он предположил, что в таком же составе многие больше никогда не увидятся.

Максим Фадеев добавил, что всегда был честен с подписчиками и дорожил своей репутацией. Есть у знаменитости и хорошие новости. Так, его компания MALFA возобновляет работу в России. Продюсер призвал публику не теряться и подписываться на него в других соцсетях.

Как писали "Дни.ру", три года назад Максим Фадеев расторг контракты со всеми своими подопечными, которые относились к лейблу MALFA. На такое решение продюсера сподвигло то, что он не хотел оставаться главой большой компании.