Зачем Монеточка раскрыла тайну о своей зависимости

Блогер Олеся Широкова высказалась по поводу признания Монеточки.

Певица Монеточка сделала очень смелое заявление. Девушка рассказала, что когда-то страдала от булимии. Сейчас, по всей видимости, артистка избавилась от этого психологического заболевания, раз может спокойно говорить о том, что пережила.

Мнение пользователей Сети разделилось. Кто-то с пеной у рта доказывает, что о таком говорить нельзя и лучше все держать в секрете. Но нашлись и те, кто исполнительницу поддержал и поблагодарил за честность, которая может помочь многим девушкам и подросткам.

"Я считаю, что конечно, стоит рассказывать. Да, она звезда, тем самым она еще больше привлекает к себе внимание, поднимая такие темы. Во-первых, она обозначила проблему, она указала, какие у этой проблемы последствия. Сейчас в большинстве случаев, я, на самом деле, по своему опыту знаю, очень многие девушки очень критично относятся когда в их сторону высказываются, что они толстые или еще что-то", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Олеся Широкова.

Блогер не смог не похвалить музыканта. По мнению эксперта, Монеточка сделала все правильно.

"Наверное, каждый второй подросток-девушка обязательно столкнется с этой проблемой и не дай бог она пойдет и будет делать то же самое, что делала Монеточка. А Монеточка привлекла к этому внимание, объяснила, что так делать не стоит и показала, что любить себя надо такой, какая ты есть. Я ее полностью поддерживаю", – подытожила Олеся Широкова.