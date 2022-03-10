"Я ничего не ожидаю": предполагаемый любовник Асмус сделал заявление

Артист разместил фото с возлюбленной, лицо которой не стал показывать, в своем инстаграм-аккаунте. Он посвятил ей стихотворение: "Что, как бы ни было - я рядом. И сейчас, // смотря на кисточки твоих ресниц, // я ничего не ожидаю. Просто // хочу поближе Чудо рассмотреть".
На черно-белой фотографии можно увидеть лишь толкую женскую руку. Хотя публика давно предполагает, что Роман Евдокимов крутит роман с Кристиной Асмус. Пользователи Сети разоблачили актеров еще минувшим летом.
Тогда артист обнародовал в микроблоге пикантный снимок из кровати. В кадр попала женская нога с красным
маникюром, обладательницей которой сразу посчитали Кристину Асмус. Сама звезда ранее откровенно рассказала общественности, что уже год состоит в отношениях,
о чем знают ее семья и друзья.
Напомним, Кристина Асмус была замужем за Гариком Харламовым. У экс-супругов подрастает дочь Анастасия. Отметим. что поклонники до сих пор надеются на воссоединение комика и актрисы, хотя шоумену уже давно приписывают роман с другой артисткой. Юморист до Кристины Асмус был женат на Юлии Лещенко, с которой прожил семь лет.