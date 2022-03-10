Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Оставившего Пугачеву ни с чем Галкина погнали поганой метлой из России
Вот и все: Немощная 72-летняя Пугачева сбагрила детей чужой женщине
Сбежал в США, получил американское гражданство и решил стать президентом: как живет Александр Гордон
Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи
партнеры
Четверг
10 марта
Лента новостей
14:29
В США проболтались о вербовке своих граждан для отправки на Украину
14:22
"Как у мальчика": раскрыт главный секрет плоскогрудой актрисы Аксеновой
14:17
"До лучших времен": 68-летний Гребенщиков выступил с заявлением об отказе выходить на сцену
14:16
Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье установила годовой рекорд
14:14
Стивен Сигал избавился от роскошного ранчо в Калифорнии
14:14
Чурикова встала грудью за затравленную Хаматову
14:13
Сына оскандалившейся Барановской обрекли на проблемы с психикой: Будет отражаться
14:10
Собчак, Лазарев, Пугачева – куда делась российская эстрада
14:10
"Закат целой эпохи": Заговорили о передаче власти увядающей Елизаветы II
13:44
Может вызвать онкологию: врач предупредила россиян об опасности вируса папилломы
13:41
Забил до смерти: практикующего гей-утехи друга Панина ждет печальная участь
13:38
Невозмутимая киска проигнорировала ласки робкого мужика (видео)
13:25
Почему новая королева Великобритании может не успеть взойти на престол
13:18
Эксперты прогнозируют падение цен на квартиры в России
12:53
Разведенку Асмус застукали за горячими утехами с рукой: Пришлось самой справляться
12:52
"Рано радуешься": Покинувшая страну Пугачева пригрозила оскорбившему ее священнику
12:19
Apple, IKEA, Shell и другие: озвучен список претендентов на национализацию в России
12:19
Пытаются "закопать": Мария Шукшина в ужасе сделала эмоциональное заявление
12:19
Сбежавший из страны Виторган задумался о детях
12:19
Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 19 марта
12:09
"Меня тошнит": Канделаки рвет и мечет из-за подлого удара в спину
11:39
Адские боли: попавшая в роддом звезда "Кухни" Подкаминская отказалась от анестезии
11:16
Купающаяся в роскоши дочь Маликова наживается на обнищавшем народе
11:15
"Может спровоцировать инсульт": едва пережившая два удара Водонаева оказалась на грани
11:15
Молодая жена Цекало показала малыша после слухов о беременности
11:12
Тарасов никак не может избавиться от влияния бывшей: Чистая бузовщина
11:01
Высказывание Леонтьева довело до слез 82-летнюю вдову Солженицына
10:39
Воющая от горя Елена Яковлева пытается вывезти тело близкого с Украины
10:30
Лишился работы и уехал в США мыть полы: что стало со сбежавшим из страны актером Алешиным
10:25
"Много повидала критики и пренебрежения": дочь Михалкова рассказала о наболевшем
10:01
"Нафиг никому не нужен": Ушедшего Александра Васильева облили грязью
09:38
"Поехала на лечение": появились новые данные о бегстве Пугачевой
09:16
"Труслива гадина, тварь": Поплавскую осыпают угрозами и проклятиями
08:57
Призывы к миру из Африки и новые обстрелы ВСУ: Главное о спецоперации на Украине к 10 марта
08:55
Сцепившийся с Потапом Тимати лишился волос
08:51
"Какие ножки!": 66-летняя Долина в дерзком мини ошарашила народ
06:31
День святителя Тарасия Константинопольского: традиции и приметы 10 марта
04:07
Голая любовница Виторгана вызвала ажиотаж
02:24
Тимати лишил дочь самого важного
00:19
"Стараемся говорить по-немецки": русские в Германии столкнулись с травлей
22:01
Волочкова показала подарок от тайного поклонника
21:20
В Москве мужчина напал с ножом на подростков
20:58
Путин сообщил о попытках националистов помешать эвакуации людей на Украине
20:40
Молочные кухни Москвы обеспечены бесперебойным производством продуктов
20:12
В Екатеринбурге загорелся пассажирский автобус
19:53
"Хочется плеваться": в Германии начались экономические проблемы из-за цен на топливо
19:30
На Урале 3 человека устроили стрельбу в баре
18:44
Заподозренная в беременности Бузова публично обратилась к мужу
18:38
В Москве умерла актриса Нина Веселовская
18:27
Сраженный инсультом 91-летний Краско почти ослеп
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У вас хватает совести?" Улетевший в Европу Эммануил Виторган теперь рвется в Россию
"Траур": Черная как смоль Стриженова вышла на связь
Горячо: согрешившая во время беременности сестра Фриске взяла в рот прямо в машине
Жуткий взрыв в Пензе унес жизни трех человек: Семеро еще в больнице
Лохматая и сморщенная: Смывшая косметику Джей Ло утратила красоту
Похоронила внука и сына, запила, осталась прикованной к постели: что стало с красавицей Кустинской
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Разведенку Асмус застукали за горячими утехами с рукой: Пришлось самой справляться

Разведенку Асмус застукали за горячими утехами с рукой: Пришлось самой справляться

Актриса опубликовала в соцсетях весьма пикантные кадры.
прочитано 245 раз

Новость о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус в свое время наделала много шума. К слову, поклонники до сих пор надеятся на их воссоединение, хотя шоумену уже давно приписывают роман с другой актрисой.

ПО ТЕМЕ

"Адские боли": Измученная чередой несчастий Асмус заговорила о смерти

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

А вот вокруг личной жизни звезды "Интернов" слухов не так много, ведь на светских тусовках она ни разу не была замечена в компании мужчины. Да, и вообще Асмус всеми силами показывает миру, что она сильная и независимая женщина. Вот и в этот раз актриса опубликовала на своей странице видео, которым подтвердила свою позицию о том, что со всем можно справиться без мужчины. Кристина показала рабочий процесс, во время которого озвучивала сцену поцелуя. Вот только мужчины или помидора рядом не оказалось, поэтому осыпать горячими поцелуями ей пришлось собственную руку.

"Пришлось как-то самой справляться… Ну ладно, мне после развода ("самой справляться") не привыкать", – подписала кадры звезда театра и кино.

Поклонников новая публикация с утехами кумира взбудоражила, а сильную их половину даже не на шутку возбудила. Многие мужчины стали писать в комментариях, что хотели бы оказаться на месте этой руки, а также предлагать свои услуги безвозмездно.

"Можно меня дублером взять на пол ставки?", – написал один из фанатов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2022, 12:53 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Новая кормушка: Сколько заплатили обнищавшей Дане Борисовой за избиение многодетной матери

Потасовка была сегодня
Шоу-бизнес

"Закат целой эпохи": Заговорили о передаче власти увядающей Елизаветы II

Сколько еще осталось королеве
Шоу-бизнес

Высказывание Леонтьева довело до слез 82-летнюю вдову Солженицына

Потрясение и трепет
Шоу-бизнес

"Труслива гадина, тварь": Поплавскую осыпают угрозами и проклятиями

Звезда ответила на оскорбления

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года

Здоровье

Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье установила годовой рекорд
Пандемия отступает: заболеваемость ковидом в России за сутки упала на 9%
В России за сутки коронавирусом заразились более 86 тысяч человек
В Подмосковье отменят QR-коды

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

В Екатеринбурге загорелся пассажирский автобус
На Урале 3 человека устроили стрельбу в баре
В Орехово-Зуево у мужчины в гараже нашли оружие и наркотики
Администрация Кемерово ответила на гневные жалобы граждан
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+