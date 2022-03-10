Разведенку Асмус застукали за горячими утехами с рукой: Пришлось самой справляться

Актриса опубликовала в соцсетях весьма пикантные кадры.

Новость о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус в свое время наделала много шума. К слову, поклонники до сих пор надеятся на их воссоединение, хотя шоумену уже давно приписывают роман с другой актрисой.

А вот вокруг личной жизни звезды "Интернов" слухов не так много, ведь на светских тусовках она ни разу не была замечена в компании мужчины. Да, и вообще Асмус всеми силами показывает миру, что она сильная и независимая женщина. Вот и в этот раз актриса опубликовала на своей странице видео, которым подтвердила свою позицию о том, что со всем можно справиться без мужчины. Кристина показала рабочий процесс, во время которого озвучивала сцену поцелуя. Вот только мужчины или помидора рядом не оказалось, поэтому осыпать горячими поцелуями ей пришлось собственную руку.

"Пришлось как-то самой справляться… Ну ладно, мне после развода ("самой справляться") не привыкать", – подписала кадры звезда театра и кино.

Поклонников новая публикация с утехами кумира взбудоражила, а сильную их половину даже не на шутку возбудила. Многие мужчины стали писать в комментариях, что хотели бы оказаться на месте этой руки, а также предлагать свои услуги безвозмездно.

"Можно меня дублером взять на пол ставки?", – написал один из фанатов.