Как мальчишка: Олешко раскрыл секрет мужской молодости 96-летнего Зацепина

"Земля Санникова", "31 июня", "Женщина, которая поет", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию" – музыку к этим кинохитам написал Александр Зацепин. Его песни стали хитами, пережившими свое время. Среди них – "Есть только миг", "Куда уходит детство", "Так же, как все". Легендарному композитору 10 марта исполнилось 96 лет.

прочитано 220 раз Зацепин, несмотря на солидный возраст, продолжает много работать. Например, в 2020-м он занимался выпуском полноценного саундтрека к фильму "31 июня" с новым сведением и инструментами. Где же он берет столько силы, энергии и любви к жизни? ПО ТЕМЕ "Красотка такая": пышногрудая Пуговка из "Папиных дочек" восхитила Олешко Александр Владимирович Олешко Телеведущий, актер "Секрет долголетия от Зацепина: ежедневная получасовая зарядка, не переедать, спать по необходимости, вставать рано и работать, работать, работать!" – рассказал актер Александр Олешко, который работал с композитором. "Ясный ум, уникальное чувство юмора, живые и моментальные реакции, прекрасная физическая форма!" – так Олешко характеризует Зацепина. И здесь нет преувеличения!.. Зацепин ведь – как мальчишка! Напомним, композитор, писавший для Аллы Пугачевой и Леонида Гайдая, эмигрировал во Францию в начале 1980-х. Сейчас он как русский патриот, вместе с дочерью и внуками, живет в швейцарской коммуне, затерянной в Альпах, но регулярно приезжает в Москву.. В особняке Елены и ее мужа на берегу женевского озера отцу-музыканту выделили целый этаж, где маэстро спокойно занимается любимым делом – сочинял музыку. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Автор: Иван Губкин 10 марта 2022, 16:18 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник