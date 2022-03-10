Как мальчишка: Олешко раскрыл секрет мужской молодости 96-летнего Зацепина

Зацепин, несмотря на солидный возраст, продолжает много работать. Например, в 2020-м он занимался выпуском полноценного саундтрека к фильму "31 июня" с новым сведением и инструментами. Где же он берет столько силы, энергии и любви к жизни?
"Секрет долголетия от Зацепина: ежедневная получасовая зарядка, не переедать, спать по необходимости, вставать рано и работать, работать, работать!" – рассказал актер Александр Олешко, который работал с композитором.
"Ясный ум, уникальное чувство юмора, живые и моментальные реакции, прекрасная физическая форма!" – так Олешко характеризует Зацепина. И здесь нет преувеличения!.. Зацепин ведь – как мальчишка!
Напомним, композитор, писавший для Аллы Пугачевой и Леонида Гайдая, эмигрировал во Францию в начале 1980-х. Сейчас он как русский патриот, вместе с дочерью и внуками, живет в швейцарской коммуне, затерянной в Альпах, но регулярно приезжает в Москву.. В особняке Елены и ее мужа на берегу женевского озера отцу-музыканту выделили целый этаж, где маэстро спокойно занимается любимым делом – сочинял музыку.