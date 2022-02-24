Какие украшения лучше не носить: Советы ведущего "Модного приговора"

Александр Васильев объяснил россиянам, как правильно носить украшения.

По словам историка моды, настоящими трендами 2022 года являются скромность, сдержанность и минимализм. Показная роскошь осталась во временах начала пандемии, сейчас же это считается моветоном.

Александр Васильев уверяет, что, выбирая украшения для своего образа, важно ответить на вопрос: какое впечатление вы хотите произвести на окружающих. От кричащих аксессуаров лучше воздержаться во время похода на день рождения или другой праздник своих близких и друзей. Ведь есть шанс затмить виновника торжества, а звездой вечера должен быть именно он. Кроме того, не стоит выбирать кольца, ожерелья, серьги, которые буквально кричат о вашем достатке, если отправляетесь в гости – это будет нетактично по отношению к хозяину дома, у которого может не быть денег на покупку чего-то похожего.

Правильный подбор аксессуаров также важен при сборах на работу: во время, скажем, совещания будет неправильно, если все внимание будет обращено на ваши яркие или больше серьги, а не на деловые вопросы. Подобные украшения лучше надеть на фотосессию – там блеснуть чем-то кричащим не можно, а нужно.

"Модные украшения сегодняшнего дня не должны быть слишком яркими, бросаться в глаза. Все чаще наши звездные дамы делают выбор в пользу минимализма. И эти тенденции, по моим прогнозам, лишь усилятся, ведь мы живем в эпоху победы спортивной одежды, стилей оверсайз и унисекс", – заключил ведущий "Модного приговора".