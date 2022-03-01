"Загребает бабло": Цой о нападках за концерт во время спецоперации на Украине

Культура – это, что объединяет нас, помогает оставаться людьми, возвышает над не всегда радостной обыденностью. Она делает всех нас прекраснее, чище и добрее. Поэтому слышать сегодня обвинения в духе старой песни Киркорова "Страна моя, тебе не до концертов" кажется многим странным. Вот и Анита Цой решила в это сложное время поддержала морально тех, кто отчаялся, находится в депрессии или подавлен.

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