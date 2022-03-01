"Загребает бабло": Цой о нападках за концерт во время спецоперации на Украине

Народная артистка России решила не отменять давно запланированный концерт в Екатеринбурге в рамках тура "Пятый океан". Она долго к нему готовилась, зрители ее ждали. Поэтому не приехать было бы странно. Даже во время специальной операции на Украине. И часть программа "Океан свободы" кажется сегодня особенно актуальной.
Мудрая певица предвидела волну хейта от злопыхателей, поэтому опередила их, заявив: "Кто еще считает, что артисты в это непростое время не должны петь и через свой голос, инструмент, музыку, песню выражать свои чувства и мысли?! Кто еще считает, что мы "танцуем на костях" или только "загребаем бабло"?!"
Действительно, как справедливо заметили поклонники, музыка является мощной поддержкой в любых обстоятельствах. "Каждый должен заниматься своим делом! Это ваша работа и вы честно ее выполняете", "Ваш голос – космос, пойте вечно, потому что ваша музыка – это свет в душе и сердцах", "Наоборот, в это время особенно важно, чтобы не поехала кукушка, слушать хорошую музыку", "Радуйте нас своим творчеством! Хоть что-то приятное!" – пишут люди. Хотя и просят звезду исполнить в программе несколько патриотических песен, которых у нее – в избытке.