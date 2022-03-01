Бывший муж-альфонс Водонаевой вновь женился

Оправившись после разрыва с Аленой Водонаевой, ее экс-супруг решился на новый брак.

Алена Водонаева долгие годы пыталась найти свое счастье, для этого она даже пошла на реалити "Дом-2". Однако там построить любовь и выйти замуж ей не удалось. После ухода с проекта она занялась карьерой и смогла добиться славы и популярности. В 2017 году она все-таки вышла замуж за диджея Алексея Комова. Казалось, что теледива наконец-то обрела все, о чем так давно мечтала. Однако счастье звезды оказалось недолгим. Так, примерно через полтора года пара объявила о расставании.

Алена старается не афишировать личную жизнь, однако о причинах расставания она все же рассказала. Как оказалось, экс-супруг не соответствовал ее требованиям. Так, он предпочитал на всем экономить и даже, по заверениям звезды, покупал товары по скидкам. Водонаева же привыкла к роскошной жизни, ей хотелось, чтобы мужчина был ее опорой. Она призналась, что бывший муж фактически сидел у нее на шее, а потому ей приходилось финансово тащить семью на себе. В какой-то момент она от этого устала и решила развестись.

Накануне стало известно, что бывший супруг Водонаевой решил вновь связать себя узами брака. В своем "Инстаграм" он опубликовал истории, на которых запечатлен вместе с возлюбленной в дворце бракосочетания. Известно, что новую пассию Алексея зовут Диана. Мужчина сделал ей предложение в январе, и, не желая долго тянуть, пара расписалась уже через месяц.