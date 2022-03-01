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Шоу-бизнес
Королева красоты и секса: 73-летнюю Поргину пригласили зарабатывать на подиуме в элитном доме моды

Королева красоты и секса: 73-летнюю Поргину пригласили зарабатывать на подиуме в элитном доме моды

Многолетний конфликт между Марком Варшавером и Людмилой Поргиной продолжает набирать обороты. Худрук "Ленкома" лишил вдову Караченцова половины заработной платы. Теперь Людмила Андреевна получает от театра всего 50 тысяч рублей ежемесячно. Впрочем, вскоре доход Поргиной может заметно увеличиться.
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Звездный дизайнер Аника Керимова планирует сделать 73-летнюю вдову Николая Караченцова лицом новой коллекции одежды.

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"Людмила Андреевна – олицетворение настоящей русской женщины, – говорит Аника. – Она, как говорят, "и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет". На протяжении многих лет она ухаживала за Николаем Петровичем, который был гордостью русского театра. Конечно, такое отношение к ней в родном театре, мягко говоря, недопустимо".

Аника признается: сейчас она активно разрабатывает коллекцию одежду для женщин 60+. И сделает сексуальную Людмилу Андреевну лицом этой коллекции.

"Очень многие женщины в возрасте хотят выглядеть элегантно, стильно и модно, – продолжает Аника. – К сожалению, многие дизайнеры об этом забывают. Мы покажем, что с этим проблем нет. Посмотрите хотя бы на Людмилу Андреевну: она всегда выглядит потрясающе. Потому что обладает прекрасным вкусом. Настоящая королева красоты!"

Аника Керимова – один из самых известных дизайнеров России. В ее одежде можно увидеть Машу Распутину, Наташу Королеву, Азизу, Светлану Ходченкову и других звезд. Людмила Поргина в ее одежде выйдет на подиум впервые.

"Мы планируем несколько модных показов, – продолжает Аника.– Конечно, каждый выход на подиум будет оплачиваться. Понятно, что для Людмилы Андреевны гонорар повышенный. Думаю, от тридцати тысяч рублей за каждый выход. Она очень яркая, эмоциональная и активная. Уникальная женщина!"

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Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Автор: 1 марта 2022, 13:16 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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