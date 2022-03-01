Королева красоты и секса: 73-летнюю Поргину пригласили зарабатывать на подиуме в элитном доме моды

Звездный дизайнер Аника Керимова планирует сделать 73-летнюю вдову Николая Караченцова лицом новой коллекции одежды.
"Людмила Андреевна – олицетворение настоящей русской женщины, – говорит Аника. – Она, как говорят, "и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет". На протяжении многих лет она ухаживала за Николаем Петровичем, который был гордостью русского театра. Конечно, такое отношение к ней в родном театре, мягко говоря, недопустимо".
Аника признается: сейчас она активно разрабатывает коллекцию одежду для женщин 60+. И сделает сексуальную Людмилу Андреевну лицом этой коллекции.
"Очень многие женщины в возрасте хотят выглядеть элегантно, стильно и модно, – продолжает Аника. – К сожалению, многие дизайнеры об этом забывают. Мы покажем, что с этим проблем нет. Посмотрите хотя бы на Людмилу Андреевну: она всегда выглядит потрясающе. Потому что обладает прекрасным вкусом. Настоящая королева красоты!"
Аника Керимова – один из самых известных дизайнеров России. В ее одежде можно увидеть Машу Распутину, Наташу Королеву, Азизу, Светлану Ходченкову и других звезд. Людмила Поргина в ее одежде выйдет на подиум впервые.
"Мы планируем несколько модных показов, – продолжает Аника.– Конечно, каждый выход на подиум будет оплачиваться. Понятно, что для Людмилы Андреевны гонорар повышенный. Думаю, от тридцати тысяч рублей за каждый выход. Она очень яркая, эмоциональная и активная. Уникальная женщина!"