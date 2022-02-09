Оставшийся без дома сын Королевой вынужден искать заработки в интернете

19-летний наследник Наташи Королевой озабочен тем, на какие средства ему жить дальше.

Архипу Глушко больше не стоит рассчитывать на опеку звездных родителей. Наташа Королева и ее муж Тарзан дали понять отпрыску, что ему пора учиться заботиться о себе самостоятельно. Ранее молодой человек вместе со своей девушкой, стриптизершей Мелиссой, решили покинуть дом певицы.

Архип Глушко уже собрал вещи и намерился съезжать. Наташа Королева уверяла, что сын сам решился на такой шаг. Теперь ему приходится думать о том, на что жить с избранницей. Артистка рассказывала, что парень прекрасно владеет японским языком и даже начал понемногу преподавать.

Сын знаменитостей дал в своем микроблоге объявление о том, что дает уроки и разместил соответствующее видео. Так, один час иностранного языка с Архипом Глушко стоит 5 000 рублей. Молодой человек расхваливает себя в ролике и обещает научить японскому по индивидуальном подходу и с использованием особой методики.

Отметим, что парень со своей девушкой не раз устраивали в родительском доме шумные гулянки, что, вероятно, могло прийтись не по душе певице и ее супругу. Не секрет, что Мелисса пришлась не по душе звездам отечественного шоу-бизнеса. Некоторые россияне предполагают, что эти факторы могли стать причиной переезда сына Наташи Королевой.