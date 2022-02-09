"Мать толстая!" раздобревшая Королева шокировала телесами атлетичного Тарзана

Хейтеры часто пишут Наташе Королевой гадости – мол, она поправилась, округлилась, обабилась. Но, как выясняется, супруг-стриптизер тоже недоволен полнотой певицы.

"Сергей на меня придирчиво посмотрел и заявил: "Мать толстая!" – вспоминает Наташа Королева. У них в семье просто принято говорить все в глаза и прямо. Поэтому стриптизер и рубанул с плеча.

"Он сделал это очень бесцеремонно, – заверила певица. – Помню, как на старый Новый год я стою возле ресторана, вся такая красивая, нарядная. Вдруг Сергей посмотрел на меня и вздохнул: "Ты так поправилась!"

Королева готова была расплакаться. "Ты что, специально мне хочешь праздник испортить?" – закричала она на супруга-правдолюба. Но справедливую критику все-таки приняла.

"Я стала садиться на диеты, устраивая голодные разгрузочные дни, и по килограмму вес стал уходить, это сразу заметно", – радуется артистка.

Напомним, недавно она поделилась в социальных сетях оптимальным для себя и эффективным методом похудения – танцами. Наташа Королева опубликовала видео, на котором зажигательно отплясывает с мужем Сергеем Глушко на вечеринке в честь празднования старого Нового года в одном из клубов в США. "Сбрасываю лишние килограммы!", – подписала она ролик.