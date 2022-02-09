Летучая раскрыла причины бездетности и заявила о насилии

Елена Летучая поговорила с журналистами о работе, семье, детях.

Недавно Елена Летучая дала журналистам интервью, в котором рассказала о своей жизни. Так, она поделилась, что во время обучения в телецентре "Останкино" очень переживала, когда ей приходилось стоять перед камерой. Однако со временем она научилась справляться со страхом. Теперь же она не показывает эмоции зрителям, даже если у нее плохое настроение. Телеведущая не понимает публичных людей, которые выставляют эмоции на всеобщее обозрение, выкладывая видео со слезами в "Инстаграм". "Нужно быть примером", – заявила звезда.

Также Елена высказалась по поводу хейтеров. Она заявила, что относится к ним совершенно спокойно, ведь самое главное – это ее жизнь. Так, она отметила, что занимается любимым делом, ее окружают родные и близкие, а потому ей все равно, что о ней говорят чужие люди.

Не обошли стороной журналисты и тему замужества и деторождения. Летучая призналась, что ей несколько раз делали предложение руки и сердца, которые она отклоняла. Так, до тридцати лет она вообще не хотела ни с кем связывать свою жизнь. Она ждала именно того человека, с которым будет по-настоящему счастлива. Позже ей начали советовать родить для себя, но Елена также не понимала таких советов. "Ребенок – это же не собачка", – говорит она.

Однако жизнь телеведущей изменилась, когда она встретила нынешнего супруга. Сейчас пара работает над тем, чтобы у них появился общий ребенок, но пока что этого не происходит. Летучая относится к этому философски. Так, она отметила, что они и так счастливы, а если еще получится родить наследника, то будет замечательно. Звезда также выступила против того, чтобы молодым девушкам насильно впихивали в головы мысли о материнстве.